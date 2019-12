Rozzlobená opilá řidička najížděla na svědkyni, která ji natáčela. Dostala podmínku

Trestní senát soudce Tomáše Kubovce ženě uložil za poškození cizí věci, výtržnictví a pokus o těžké ublížení na zdraví tříletý trest vězení, který na čtyři roky podmíněně odložil. Rovněž jí na tři roky zakázal řídit auto a měla by se podrobit psychoterapii a vyvarovat se konzumace alkoholu.

Poškozené (43), která při nehodě utrpěla lehké zranění, verdikt přiřkl odškodné 200 000 korun. Sedláčková tuto částku už dříve ženě poslala a soud to považuje za dostatečnou kompenzaci. Poškozená nicméně žádala dvojnásobek, se zbytkem nároku ji Kubovec odkázal na civilní soud.

Incident se stal loni v květnu v ulici Vlnitá v pražském Braníku. Sedláčková, která má titul doktorky práv a podniká v oblasti ubytování, byla podle obžaloby rozčílená z konfliktu se svým manželem a ničila mu auto, do kterého narážela svým vozidlem Chrysler Voyager. Dříve podle médií u soudu uvedla, že měla v sobě léky a vypila alkohol. Jejího řádění si všimla kolemjdoucí, která začala situaci natáčet mobilním telefonem.

Sedláčkovou to popudilo, začala sprostě nadávat a ženu pronásledovat autem. Nejdřív podle verdiktu narazila do sloupu veřejného osvětlení a pak do auta stojícího vedle vozidla, za kterým se schovávala svědkyně, přičemž auto ženu po odrazu zranilo. Šlo o lehké poranění bérce a nohy, které sice nemělo charakter újmy na zdraví, podle soudu se ale jednalo o pokus o těžké ublížení na zdraví.