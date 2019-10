Rodiče bili syna za to, že chtěl zpátky do děcáku

Případ řeší kriminalisté, kteří otce s matkou už začali trestně stíhat. „Policejní komisař obvinil z přečinu týrání svěřené osoby pětatřicetiletou ženu a o osm let staršího muže. Jsou podezřelí, že svého syna řádně nevyživovali a fyzicky jej trestali tak, že mu způsobili zranění,“ řekla klatovská policejní mluvčí policistka Dana Ladmanová. Bližší informace s ohledem na citlivost případu neuvedla. Pouze doplnila, že obviněná dvojice může skončit ve vězení až na pět let.

Stýskalo se mi po tetách. Když jsem to řekl, dostal jsem od mámy nebo táty páskem

To vše se odehrávalo téměř měsíc, než sama matka syna do domova vrátila ještě před koncem povoleného pobytu v rodině. Chlapec byl po příjezdu do domova samá modřina od hlavy až k patě. Vychovatelky jej nechaly prohlédnout lékařkou, která zalarmovala policii.