Říkal si Meluzín a s Piškotem zneužíval děti, soud mu dal šanci na svobodu

O propuštění rozhodoval senát v čele s Lenkou Šebestovou, před kterým si v polovině dubna sypal Mertl popel na hlavu. „Je to hrozné zrcadlo, co jsem to za zrůdu. Je s tím těžké žít, proklínám se za to. Cítím obrovskou lítost pro to, co si prožili kvůli mně v takto mladém věku. Měl jsem je nechat vyrůstat v klidu a bezpečí, ne je do něčeho nutit. Mysleli jsme, že jsme frajeři a mistři světa. Neviděli jsme, co to může způsobit,“ prohlásil tehdy.