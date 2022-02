Řidič v Praze sjel s autem do Botiče, vyjet zkoušel marně

Muž podle policie zřejmě auto špatně zajistil a sjel s ním do koryta, odkud se marně snažil vyjet.

Do Botiče ve Vršovicích sjelo osobního auto a uvízlo tam. Na místě jsou hasiči ze dvou jednotek a naši potápěči. Vyprošťujeme řidiče a budeme vytahovat automobil na břeh. pic.twitter.com/MWsaIG93cs

Šofér podle Daňka uvedl, že když sjel do potoka, jel korytem a hledal místo, kde by mohl vyjet. To se mu ale nepodařilo.