Řidič na Přerovsku nadýchal přes tři promile. Pil jsem až po nehodě, hájil se

K havárii osobního auta podle mluvčí došlo v neděli odpoledne. „Podle řidiče mu do cesty vběhl zajíc a on se mu snažil vyhnout. Přitom se ale přední částí vozidla otřel o strom. V jízdě pak pokračoval dál a zastavil ho až náraz do jiného stromu, který spadl přes silnici, a vozidlo značky Ford pod ním zůstalo částečně zaklíněné,“ uvedla mluvčí.