Psycholožka: Agresivitu řidičů zvyšuje anonymita za volantem

Ve středu řidič za jízdy střílel po osobním autě a pak po cisterně s benzinem. Pamatujete na podobný případ?

Musím říct, že to je ojedinělý případ. Není běžné, že by se podobné věci děly. Zřejmě to byl šílenec, stejně jako ten, co se objevil nedávno v nemocnici. Já si to z hlediska dopravní psychologie opravdu neumím vysvětlit, protože se domnívám, že s dopravní psychologií to nemá vůbec nic společného. Ale v populaci vždy bude určitý podíl psychopatů, kteří se mohou projevovat podobným způsobem.

Máte pocit, že v poslední době vzrůstá počet agresivních či labilních řidičů?

Nevšimla jsem si, že by to ve statistikách někdo systematicky zkoumal, takže by šlo o můj osobní dojem, a to opravdu není věcí k diskusi.

V Česku se mluví o tom, že v posledních letech hrubne společnost. Podle policie například loni kriminalita vzrostla, je to vidět i na silnici?

Více trestných činů, ale jiná skladba. Tím by se musel někdo systematicky zabývat a zavést to do statistik, takže já to skutečně nedokážu říct.

Je možné sestavit psychologický profil řidičů, kteří se na silnici chovají nebezpečně, ať už jde třeba o vybržďování, nebo o nynější případ střelby? Co je to za lidi?

Jsou určité charakteristiky, které jsou ale dost obecné. Obecně se ví, že agresivnější jsou mladí muži s nízkou řidičskou zkušeností a v určitém věku, který s sebou nese nějakou emoční rozkolísanost. Ještě nemají dostatečnou životní zkušenost, aby s emocemi dokázali racionálně zacházet.

Naopak procento agresivních žen je malé, ale když už jsou agresivní, tak se projeví způsoby, které by muže možná ani nenapadly.

Jak to myslíte?

Vy se třeba naštvete častěji, ale nebudete dělat tak zásadní chyby nebo naschvály. Tyto ženy sice nevypění okamžitě, ale když se jim to stane opakovaně, dokážou být důraznější: víc najíždějí, víc troubí, ječí za volantem…

Také známe výzkumy, jak spolu souvisí agresivita a jednotlivé značky aut. Vychází z nich, že řidiči s problematickým chováním sedí častěji v silných vozech typu Audi, případně u nás BMW, nejčastěji v tmavé barvě. Ale na druhou stranu právě tyto vozy patří mezi nejčastější ojetiny, které se k nám vozí a které si ti mladí kluci kupují a touží po nich.

Řekla jste, že mladí muži jsou většinou ti nejagresivnější. Je podle vás potřeba nějaká speciální prevence? Například psychologické testy pro mladé začínající řidiče?

Já si myslím, že docela dobrou prevencí by byl neustále odkládaný řidičák na zkoušku, o který by začínající řidiči mohli přijít po menším počtu dosažených bodů. Zároveň některé přestupky, jež se dají interpretovat jako agresivita, by byly významněji postižitelné.

Jak velkou roli hraje u agresivních řidičů pocit anonymity za volantem?

Řekla bych, že velkou. Díky pocitu anonymity se zvyšuje agresivita. Vezměte si třeba dav fanoušků po fotbale, který se projde po zaparkovaném autě. V té chvíli jim to určitě přijde děsně vtipné a dobré. Když pak ale jednoho z nich vytáhnete a zeptáte se ho, proč skákal po cizím autě, moc vtipné mu to už nepřijde. Anonymita prostě lidem ne vždy prospívá z hlediska projevu agresivního chování. Ať už je to za volantem, nebo jinde.

Je možné, že si lidé svým chováním za volantem léčí komplexy?