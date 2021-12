Propuštěný vrah oloupil ženu přímo v obchodě

Soud jej za loupež zatím nepravomocně odsoudil na čtyři roky a čtyři měsíce do vězení

„Zpočátku jsem ho vůbec neregistrovala. Až když se na mě těsně nalepil u pokladny, tak jsem se chtěla ohradit. Pak jsem si ale řekla, že vezmu rychle peníze a odejdu,“ vypovídala žena, co předcházelo samotnému útoku. Co bude následovat, vůbec netušila.

Muž se na ni vrhl v okamžiku, kdy bankovky přeložila na půl a chtěla si je strčit do kabelky.

„V tu chvíli mě chytil za ruku a snažil se peníze vyškubnout. Neřekl přitom ani slovo. Já se je snažila držet, ale začal mi lámat prsty. Už to bolelo, dostala jsem strach, že by mi mohl něco udělat,” uvedla svědkyně.

„Navíc jsem měla v kabelce další peníze a nechtěla o ně také přijít. Tak jsem bankovky pustila. On utekl ven. Prodavačka ještě za ním vyběhla, ale už ho nikde neviděla. Potom zavolala na tísňovou linku,“ dodala svědkyně.

K samotné loupeži uvedl, že do krámu nepřišel v úmyslu loupit.

„Sám nad tím přemýšlím, co mě to popadlo. Dostal jsem nějaký zkrat a sebral té paní peníze. Byl jsem opilý a pod vlivem prášků. Předtím jsem se pohádal s přítelkyní a měl jsem to pořád v hlavě,“ řekl Koky.