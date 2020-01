Prodával samopaly podobné těm, jaké použili teroristé v Paříži. Dostal tři roky

Podle státního zástupce naše zákony nahlížejí na tyto zbraně jako na plně funkční. Jejich držitelé musí mít patřičný zbrojní pas a licenci. K obchodování s nimi v rámci Evropy je nutné povolení ministerstva průmyslu a obchodu. Nic z toho ale Bureš neměl. Vysloužil si tak obvinění ze zločinu nedovoleného ozbrojování a provedení obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence. Za to mu hrozilo až osm let.

Rozhodně popřel, že si znehodnocené zbraně nechával zpátky upravovat. „Ten svědek, co to říká, nemluví pravdu. Známe se spolu odmala, nějaké věci pro mě opravoval, ale ne tak, jak tvrdí. Sám měl zájem o nějaké znehodnocené zbraně, tak jsem mu je objednával přes internet, se kterým neuměl pracovat. On to potom použije proti mně,“ uvedl Bureš.