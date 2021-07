Proč policie Dvořákovu oběť nechránila?

Odpověď slíbili Právu ve čtvrtek. Kriminalisté se zjevně nejprve snažili Dvořáka dopadnout. Problém tkví nejspíš také v tom, že páteční incident v Odoleně Vodě i sobotní výbuch v bytě v Libni řešili středočeští kriminalisté, jejich kolegové z pražské mordparty se do případu vložili až po úterní vraždě úřednice.

Do té doby případ nevyšetřovali, jak ve středu Právu potvrdila mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.

Podezřelý Jiří Dvořák absolvoval vyšetření před umístěním do cely předběžného zadržení

Policisté navíc v tiskové zprávě upozornili na to, že Dvořákovy výhrůžky vůči zaměstnankyni úřadu práce byly už z roku 2016 a kromě prvotního oznámení ženy krátce po nich se už policii nikdy kvůli možné hrozbě neozvala.

„Do současné doby, tedy téměř celých pět let, nemáme informaci o tom, že by se poškozená v této souvislosti obrátila na policii s tím, že by jí podezřelý znovu kontaktoval nebo jakkoliv atakoval,“ uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.