Přítelkyni málem umlátil k smrti, dostal 16 let

Holýma rukama málem umlátil předloni v listopadu svou čtyřiatřicetiletou přítelkyni její o sedm let starší partner Roman Robeš. Napadená skončila s krvácením do mozku v kómatu a jen díky velkému štěstí nezemřela. Robeše za pokus o vraždu v pátek poslal brněnský krajský soud už podruhé na 16 let do vězení.