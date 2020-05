Přijel jsem z vesmíru, vysvětlil nahý muž s rouškou v metru

Hlídka byla do stanice metra Náměstí Republiky přivolána v pátek po půlnoci. Muž uvedl, že oblečení z něj spadlo. „Byl zcela nahý jen s rouškou kolem krku a slunečními brýlemi na očích,“ uvedla mluvčí strážníků Irena Seifertová.

„Já jsem přijel z vesmíru, zima mi není, mám zapalovač. Oblečení jsem někde ztratil. Chcete se rvát, chcete se rvát? To bude taková pecka do hlavy. Já si můžu dělat, co chci,“ řekl naháč hlídce.