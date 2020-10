Při hospodské rvačce měl policista šlapat muži na hlavu. U soudu nepromluvil

„Ani vlastní dítě ho druhý den v nemocnici nepoznalo,“ řekla ve čtvrtek před soudem partnerka zmláceného muže, která byla konfliktu tehdy přítomná. Podle ní všichni před rvačkou popíjeli alkohol. „Celé to vzniklo kvůli výběru muziky, kterou jsme si pouštěli z telefonu. Wagner se kvůli tomu začal hádat s Kubou a jeden druhému hanil jeho hudební styl. To už jsem cítila napětí a chtěla jít domů,“ popisovala svědkyně, co předcházelo samotné bitce.

Podle ní nejprve začaly padat židle a stoly. „Vzápětí se do sebe pustilo pět chlapů. Byla to mela. Pak jsem viděla, jak Kuba leží bezvládně na zemi a Malý s Wagnerem mu šlapou po hlavě. Nebylo to jako nějaké okopávání ředkviček, šlapali mu přímo na čelo a na tváře, jako když startujete moped anebo pracuje šicí stroj. Jak tam ležel bezvládně a nehýbal se, tak každé šlápnutí mu otočilo hlavu do strany. Byl to strašný pohled,“ líčila žena dramatické okamžiky.