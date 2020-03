Divoká honička na Kladensku: Vrtulník, střelba a tři poškozená policejní auta

Celý případ začal v Kladně, kde policisté zamířili k ohlášené partnerské roztržce. Ve městě pak před nimi začal utíkat podezřelý muž, u kterého panovala hrozba, že by mohl být ozbrojený. O chvíli později nasedl do auta a začal před policisty ujíždět.

Do pronásledování vozu se postupně zapojily policejní hlídky z Kladenska i Berounska. Muž policistům ujížděl několik desítek minut, přičemž se z Kladna postupně dostal až k hranicím berounského okresu. Policisté varovně vystřelili do vzduchu. Do honičky se následně u Unhoště zapojil také policejní vrtulník.