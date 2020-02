Přepadal seniorky v Olomouci, dostal pět let

Dosud netrestaný muž útočil v jedné oblasti města, obětem se pokusil odcizit kabelky či jim je odcizil. Obžalovanému původně hrozilo pět až 12 let vězení, k loupežím se přiznal.

Poslední útok se stal 27. února v podchodu v olomoucké části Nová ulice. Pachatel se tam pokusil zmocnit kabelky pětapadesátileté ženy. Použil proti ní hrubé síly, opřel se o ni nohou a strčil do ní. K jeho dopadení přispěla i městská policie a kamerový systém.

Policie měla v této oblasti zvýšenou pohotovost, v době posledního útoku měla obsazena všechna strategická místa; věděla, že jde o stejného pachatele. Pak si pro něj šli najisto do jeho bydliště.

Ve všech případech si pachatel podle kriminalistů vybíral ženy středního až seniorského věku od 55 do 74 let. Tipoval je dopředu a v době, kdy to nejméně čekaly, udeřil.