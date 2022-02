Přehnaně agresivnímu policistovi podmínka

Votavovi přitom hrozilo až pět let za mřížemi. Doposud ale neměl se zákonem problémy, proto soud přistoupil jen k podmíněnému trestu. Ani ten se však policistovi postavenému nyní mimo službu nelíbil a hned se odvolal. Případ bude řešit pražský městský soud.

„Pomocí přivolaných hlídek jsme se je snažili obklíčit. Moc se to nepovedlo a začala honička,“ popsal počátek zákroku u soudu Votava. Rozběhl se za jedním ze sprejerů, který mu ale zmizel na náměstí. Po chvíli ho našel schovaného za trafostanicí a živým plotem.

Soudkyně však viděla situaci stejně jako státní zástupce. „Soud má za to, že obžalovaný bezdůvodně fyzicky napadl poškozeného… Pěstí do obličeje mu mohl způsobit závažné poranění,“ podotkla Hynková, která za tento incident uznala Votavovu vinu jak ze zneužití pravomoci, tak z pokusu o ublížení.

„Srazil jsem ho nevybíravě, to ano, ale tvrdit, že jsem mu chtěl úmyslně ublížit a zranit ho, je hloupost.“

Odmítl, že by úderem pěstí zaútočil na sprejerův obličej a cíleně na brýle, a tedy na oči. Soud pak uznal Votavovu vinu i v případě, kdy v červenci 2019 zabavil drogy mladé dvojici, ale kontrolu provedl špatně. Mladíkovi zbytečně nasadil pouta a nesepsal o tom záznam. Špatně zvážil nalezenou látku podobnou pervitinu, a navíc pak nezákonně vrátil údajnou marihuanu dvojici zpět.

„V čem čisté svědomí úplně nemám, to je kontrola té mladé dvojice. Pouta mladíkovi byla adekvátní, měl jsem je zadokumentovat, to je pravda. Byla chyba neřešit a nesepsat nalezený balíček s minimálním množstvím sušiny, zřejmě marihuany,“ připustil Votava.

V souladu se zákonem o policii vykopl Votava dveře bytu, ale pak podle soudu znovu nezvládl svou agresivitu. Aniž by zjišťoval situaci v bytě, rovnou bez výzvy a poučení udeřil pěstí do nosu za dveřmi a v županu stojící mladší z žen. Ta s lehce krvácejícím nosem před ním utekla do obývacího pokoje, kde ji povalil na gauč a nasadil jí pouta.