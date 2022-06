Před diskotékou surově napadl mladíka. Od soudu dostal podmínku, ale nesmí pít

Valent napadl v lednu nad ránem před klubem El Magico na Praze 4 pětadvacetiletého muže, kdy do něj strkal, kopal a mlátil ho v podstatě hlava nehlava. Do toho na něj měl řvát věci jako „Ty legíny, co máš na sobě, to ti doporučila tvoje máma nebo fotr, co tě pr*al?!“, „S kým si myslíš, že se bavíš, ty mr*ko!“, a podobně.