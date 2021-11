Pozor na vysoké úroky. Mohou skrývat podvodníky

„Lidé hledají lepší možnost investice a zhodnocení úspor, než je mít v bance za půl i méně procenta. Ten trend je posledních pět šest let, loni a předloni ale ještě vzrostl,“ řekl Právu vedoucí odboru hospodářské kriminality pražské policie Miloslav Kocán.

Už u pěti procent bych byl opatrný, obzvlášť u firmy, kterou neznám Miloslav Kocán, kriminalista

Za tu dobu jeho podřízení řešili zhruba 25 kauz, čtyři z nich v letošním roce, v některých šlo až o miliardy korun. Nejčastější jsou ale případy, kdy lidé investovali statisícové či milionové částky.

„Týkalo se to stovek až tisíců lidí, v jedné kauze jich byly dva tisíce poškozených,“ podotkl Kocán. Šlo přitom často o vzdělané lidi, například lékaře, architekty, právníky či ředitele velkých firem, ale i o důchodce. Lákadlo zní podle Kocána jednoduše: nabídka zhodnocení peněz a oproti bankám vysoké úroky.

„Už u pěti procent bych byl opatrný, obzvlášť u firmy, kterou neznám, nemá žádnou historii, nic o ní na internetu nezjistím,“ upozornil Kocán.

Jeho odbor ale řešil i kauzy, kde se lidé nechali nalákat na už do očí bijící vysoké úroky, třeba i třicet procent ročně. „Tím víc se ti lidé nachytali. Nechápu to, nedává to smysl,“ kroutil hlavou zkušený kriminalista.

Základem informace

Když prý bude člověk, který chce někam své peníze vložit, uvažovat selským rozumem, musí si položit spoustu otázek, než tento krok udělá.

„Především si zjistit maximum informací o tom nabízejícím v obchodním rejstříku, kdo to je, kdo ho zastupuje, sídlo, zda vůbec existuje, jestli zakládá do sbírky listin povinné doklady, přečíst si recenze na ten subjekt,“ sdělil Kocán.

Je také dobré podívat se na stránky České národní banky (ČNB), která zveřejňuje na základě podnětů občanů i firem podezřelé subjekty, které se často lživě ohánějí licencí či garancí od ČNB.

Mají dokonce vytvořeny různé platformy, kde se to tváří, že tam přibývají peníze, připisují se úroky Miloslav Kocán, kriminalista

Podvodníci s lákavými nabídkami jsou sice podle Kocána nejčastěji na internetu, píšou o sobě, že mají zkušenosti s investicemi, že jsou odborníci a že se „rádi podělí o své zisky a své know-how“. V jejich sítích ale často uváznou celé rodiny a jejich známí a přátelé, které někdo z blízkých naláká na vysoký úrok.

Jasná pyramida

„Funguje je to zpočátku tak, že ty úroky jsou zpočátku připisovány, lidé vidí, že jim to roste, a tak se o to podělí s rodinou a známými, doporučí jim investovat, takto se to nabaluje. Prostě jde o tzv. Ponziho schéma, o pyramidu,“ poznamenal policejní expert.

Pachatelé se prý rekrutují z lidí, kteří alespoň v základech rozumějí investicím a ekonomické problematice, někteří z nich v tomto odvětví i působili, a jde vesměs o Čechy. Kámen úrazu přichází ve chvíli, kdy lidé po řadě měsíců, kdy viděli online na investičních účtech rostoucí úroky svých vkladů, někdy je i dostali vyplaceny, najednou neobdrží několikrát za sebou žádné.

Firmy s nimi nejprve komunikují a vysvětlují problémy s výmluvou na zdržení v zahraničí, pak se ale většinou odmlčí. Někdy nereagují už od samého počátku.

Lidé se pak jdou podívat do sídla společnosti a tam uvidí, že jde jen o nepoužívanou pronajatou kancelář nebo o prázdné prostory. A především zjišťují, že částky, které viděli při kontrole investičního účtu, byly jen virtuální a peníze jsou pryč.

Málokdy se podaří, že by se investorům peníze vrátily Miloslav Kocán, kriminalista

„Ti chytřejší podvodníci mají dokonce vytvořeny různé platformy, kde se to tváří, že tam přibývají peníze, připisují se úroky, vypadá to hezky, ale de facto je to jen virtuální číslo na obrazovce, které v reálu není kryté,“ popsal Kocán.

V kauzách, které jeho odbor řešil, měli podvodníci v plánu okrást důvěřivé lidi od samého počátku, vybrat od nich peníze a zmizet. Když už se pak dostanou do rukou policie, peníze jsou dávno pryč v zahraničí v offshorových firmách nebo v zemích třetího světa, kde je nelze dohledat, majetek je zase přepsán na příbuzné.

„Málokdy se podaří, že by se investorům peníze vrátily,“ konstatoval policista. V poslední době řešili jeho podřízení dva případy, kdy desítky poškozených přišly o miliony korun.

Obchod s měnami

V prvním z nich trojice mužů zastupujících jednu firmu nabízela už v roce 2014 dluhopisy s tím, že bude investovat do obchodů se zahraničními měnami. Nalákali takřka dvě stovky lidí, kteří do společnosti vložili statisícové i milionové částky. Po dvou letech ale zjistili, že přišli o celkem šedesát milionů korun.

Případu se tedy chopila policie, trojici odhalila a obžalovala z podvodu s hrozícím až desetiletým trestem.

Hrál si na banku

V té druhé podvedl důvěřivé investory dokonce jediný člověk. Rovněž lidem prodával dluhopisy, ale tentokrát s tím, že bude jiným osobám a podnikatelům půjčovat peníze a z výnosů těchto půjček hradit úroky investorům.

„Hrál si víceméně na banku, ale samozřejmě neměl žádné povolení. Prodal takto 76 investorům v letech 2014 až 2018 celkem 452 dluhopisů za 75 milionů korun,“ přiblížil Kocán s tím, že zpočátku se poškození dočkali výplat úroků, ale nakonec přišli o všechno.

Tento muž už dostal podle mluvčího pražského městského soudu Adama Weniga letos v červenci zatím nepravomocně trest šest a půl roku vězení a zákaz činnosti ve statutárních orgánech firem na deset let.