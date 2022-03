Požár v srdci Prahy, hasiči evakuovali přes 200 lidí

V Jilské ulici v centru Prahy začal hořet hotelový sklad s IT technikou. Hasiči evakuovali 220 lidí a provádějí další průzkum. Požár lokalizovali a zasahovali vodním proudem. Na Twitteru to v sobotu večer uvedl pražský hasičský záchranný sbor. Nikdo podle něj nebyl zraněn. Po hodině hasiči zásah na místě ukončili, hosté se začali vracet do pokojů.