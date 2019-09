Pořádali fiktivní kurzy, přišli si na miliony. Do podvodu je zapletena i horská služba

Někteří z obžalovaných se hájí, že konali v dobré víře. „Osoby, které jsou stíhány, jsou stíhány z úmyslného trestného činu,“ odmítá tuto verzi státní zástupce.

Hlavním obžalovaným hrozí trest ve výši 5 až 10 let, u ostatních do 8 let odnětí svobody. Hlavní líčení začalo v pondělí a bude pokračovat minimálně do konce tohoto týdne.