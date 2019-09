Pomáhal zraněným, zatímco viník od nehody ujel

Bavilo by ho pracovat u policie, nemá na to ovšem potřebné vzdělání. Julius Jano z Frýdlantska v severních Čechách letos v únoru pomohl posádce auta, které jiný vůz smetl ze silnice. Zatímco viník nehody z místa ujel, Julius Jano zastavil a postaral se o zraněné. Policisté mu za to v pondělí poděkovali.