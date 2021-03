Policisté rozdali v regionech první pokuty. Zkontrolovali tisíce lidí

Hranice okresů lze od pondělka překročit jen kvůli cestě do práce, k lékaři, na úřad, nebo z dalších vážných důvodů, které ale lidé musí doložit potvrzením či čestným prohlášením.

Dodal, že při pondělních kontrolách udělili policisté 11 blokových pokut, s níž dva lidé nesouhlasili. „Proto jsme tyto dva případy předali do správního řízení. Bohužel jeden z těchto pokutovaných byl agresivní. I přesto, že mu policisté domlouvali a upozorňovali ho na nedodržování nových opatření, tak si odmítl nasadit ochranu úst a nosu,“ popisoval Kužel.

To právě byl i nejčastější důvod podaných pokut: že lidé neměli v autě nasazeny respirátory či roušky. Nemusí je totiž mít pouze v tom případě, když autem jedou členové jedné domácnosti. „Ve 400 vozech jsme pak vrátili z hranic okresu přes 550 lidí, protože se neprokázali dokumentem, který by jim průjezd zaručil. Lidé se vymlouvali na to, že jedou za známým, nebo že si jedou zasportovat. Někteří tvrdili, že o opatřeních neví.“