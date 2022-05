Policisté navrhli obžalovat brněnského soudce kvůli sexuálnímu nátlaku na nezletilou

Soudce již dříve prostřednictvím svého obhájce Martina Klima Právu vzkázal, že s obviněním nesouhlasí. „Sám nevím, co za tím je. Nic takového jsem neudělal, připadám si jako postava z románu Franze Kafky. Nevím, co si o tom myslet, připadám si jako ve zlém snu. Na nikoho jsem nikdy sexuální nátlak nedělal. Co nashromáždila policie, se nezakládá na pravdě. Víc k tomu říkat nechci, pro mě je to dlouhodobá noční můra," řekl muž Deníku N.