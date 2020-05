Policista zfackoval cyklistu na dálnici, natočila ho kamera ve služebním autě

Loni v červenci vyrazil Mahid Radimov na jízdním kole z Plzně do Prahy. Na cestu se 25letý Ázerbájdžánec vydal po dálnici, jak mu ukazovala navigace, aniž by tušil, že je to zakázané. Jeho jízda skončila po pár kilometrech u sjezdu na Ejpovice, kde ho zastavili policisté. Kromě dvoutisícové pokuty dostal ještě od jednoho členů hlídky nafackováno za to, že při vyřizování přestupku prý schválně zdržoval.