Policista si přivydělával k platu. V Praze prodával kokain ze Španělska

Detektivové inspekce se případem policisty zabývali od února do listopadu. Muž podle jejich zjištění obstarával drogy pro sebe a své známé. Inspektoři zdokumentovali 26 případů prodeje kokainu. Policista je však přivedl také na stopu dodavatelů, kteří drogy získávali ze Španělska.

„A to konkrétně přes Čecha, který ve Španělsku pobýval. Další muž měl pak působit jako kurýr. Na základě této skutečnosti byla zmapována cesta hlavního organizátora za jeho komplicem do Španělska za účelem domluvení obchodu. Ihned po jejich společném příjezdu do Česka došlo dne 5. 12. k zadržení,“ uvedla mluvčí inspekce Ivana Nguyenová.