Policista přihlížel, jak kolega mlátí cyklistu. Dostal kázeňský trest

Policista má rovněž uhradit poškozenému 20 000 korun jako nemajetkovou újmu za nepřiměřený zásah do osobních práv.

Incident trval asi minutu a natočila ho kamera v zadní části služebního vozidla. Je na něm vidět právě i to, jak Košák sleduje svého kolegu, který cyklistovi sprostě nadává a pak ho fackuje. Nijak přitom do konfliktu nezasahuje.

„Příslušný služební funkcionář rozhodl v kázeňském řízení o potrestání dotyčného policisty, a to v souladu se zákonem o služebním poměru,“ uvedla policejní mluvčí Martina Korandová. O jaký konkrétní postih se jednalo, ale nechtěla mluvčí specifikovat. „Jde o správní řízení, které je neveřejné,“ vysvětila mluvčí.

Košák u soudu jako svědek uvedl, že nezasáhl proto, že jej celá situace zaskočila. „Kolega cyklistovi vypsal pokutový blok a pak mu dal složenku. Přitom mu říkal, ať si co nejrychleji sbalí věci a odjede z dálnice pryč. Protože ten člověk nespolupracoval, začal se s ním kolega pošťuchovat, přičemž ho chytil za bundu a dal mu asi tři facky. Pak si pán sebral helmu, nasedl na kolo a odjel,“ vypověděl Košák.

Radimov se tehdy policistům snažil anglicky vysvětlit, že jel na kole do Prahy podle navigace, která mu ukázala cestu po dálnici. Nevěděl, že se to nesmí a s pokutou souhlasil. Když ale chtěl vysvětlit, jak a kde má pokutu zaplatit, Sojka mu nejprve začal nadávat do idiotů a pak ho fyzicky napadl.