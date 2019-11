Policii se přihlásil muž, který vzteky rozbil dveře metra, protože nestihl nastoupit

„Hledaného muže po zveřejnění případu poznalo několik lidí a řekli nám, o koho se jedná. Muž se dnes dostavil na policejní oddělení, kde se k rozbití dveří přiznal s tím, že do nich udeřil ze vzteku,“ uvedl v pátek mluvčí policie Jan Daněk.

Incident se stal 29. října večer na konečné linky C Háje. Kamery zachytily podezřelého, jak chtěl nastoupit do metra, jenže soupravu nestihl. Dveře se mu zavřely před nosem. Zřejmě ze vzteku do nich praštil a rozbil je.