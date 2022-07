Policie vyšetřuje jednoho člověka kvůli používání dronu nad Českým Švýcarskem

„Nad národním parkem je obecně zákaz používání dronů. On se ale mohl dopustit obecného ohrožení z nedbalosti, protože tu dron používal v době, kdy tu létaly vrtulníky, podílející se na hašení požáru,“ uvedl Daniel Vítek z Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje.

Podle Vítka ale musí policisté zatím čekat, až se budou moci společně s vyšetřovateli hasičů do míst požáru podívat. Mimoto je také zajímají svědecké výpovědi. „Konkrétně to, kdo a kdy poprvé viděl, že k požáru došlo, svědectví z míst, kde byla na počátku největší intenzita hoření, a z hlediska kriminalistického i to, kde přesně ke vzniku požáru došlo,“ uvedl Vítek.