Policie u činu v Dolních Chabrech posoudí, zda zahájit řízení s dítětem

Terčem útoku nožem v Ploskovické ulici v Praze 8 se v noci na 28. dubna stali podle dřívějších informací matka a její syn. Podle zdroje CNN Prima News měl napadnout 14letý útočník svého kamaráda, a pak se rozhodl zaútočit ještě na jeho mladší sestru. Před ni se měla vrhnout matka, která během útoku utrpěla zranění oka, ruky a krku. Pak utekla do auta i s dětmi, ale musela se podle televize vrátit zpět do domu, protože si zapomněla mobil.

Policisté následně sdělili, že za tento skutek hrozí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. To ovšem neplatí, pokud by pachatel nebyl plnoletý. Dítě mladší 15 let není trestně odpovědné. Podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže mu soud může za spáchání činu, který by byl u dospělého pachatele trestný, uložit například ochrannou výchovu ve výchovném zařízení, ochranné léčení nebo psychologický program.