Policie šetří smrt covidového pacienta v Sušici, měli ho odpojit z ventilátoru

Šéf nemocnice Jiří Vlček jakékoliv pochybení odmítá. „Lékaři mi řekli, že se řídili přesně podle stanovených postupů pro covidové pacienty na JIP. Samozřejmě nastávají situace, a to nejen u nás, kdy pacienta z ventilátoru odpojíme. Ale určitě to není proto, že ventilátor potřebuje někdo jiný ale proto, protože s ohledem na zdravotní stav pacienta a jeho prognózu nemá další setrvání na přístroji už žádný efekt,“ vysvětlil Vlček.

„Samozřejmě každého života je škoda, ale existuje také nějaká etika. Jestliže vám bude ležet pacient 15 dnů na ventilátoru a vy víte, že to nemá perspektivu, a že jakmile ho odpojíte, zemře, tak se zvažuje, co dělat. V ten moment jde o to, zda jste tomu pacientovi schopen nabídnout něco, co je pro něj ještě smysluplné,“ pokračoval šéf špitálu.