Policie: Psychiatr si vycucával posudky z prstu

Šéfka plzeňského státního zastupitelství Ivana Hostašová trestní stíhání psychiatra potvrdila. „Je obviněn z přečinu křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek. Proti tomu si podal stížnost, o které bude rozhodovat dozorující státní zástupce,“ sdělila Hostašová. Jak dále upřesnila, jednalo se o posudky z období od března 2020 do července loňského roku.

Podle Petry Sochůrkové z Okresního soudu Plzeň-jih si policisté vyžádali spisy, v nichž obviněný psychiatr zpracovával znalecký posudek. „Kriminalistům jsme poskytli veškerou součinnost. Námi vydané rozsudky zatím platí, nicméně pokud bude znalci vina prokázána, zřejmě dojde k jejich revizi,“ dodala Sochůrková. Připustila tak možnost, že někteří lidé mohli být umístěni do ústavu bezdůvodně. „Pro rozhodnutí soudu je znalecký posudek klíčový,“ vysvětlila Sochůrková.

Do ústavů soudy posílají osoby, které jeví známky duševní choroby či intoxikace a které jsou zároveň nebezpečné sobě nebo svému okolí. Má to ale svá zákonná pravidla. „Do sedmi dnů ode dne, kdy došlo k omezení svobody, soud rozhodne, zda k převzetí do zdravotnického zařízení došlo ze zákonných důvodů. K tomu jako důkaz postačí například jen výslech ošetřujícího lékaře. Po třech měsících pak soudní řízení pokračuje vyslovením přípustnosti dalšího držení dotyčného v ústavu, kdy už má soud k dispozici znalecký posudek a může prodloužit pobyt ve zdravotnickém zařízení až o jeden rok,“ vysvětila Sochůrková s tím, že obviněný lékař zpracovával posudky na osoby, u kterých soud již rozhodoval, jestli je u nich nutná další hospitalizace.