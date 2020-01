Policie přivezla do ČR ukrajinského inženýra podezřelého z dvojnásobné vraždy

Pardubičtí kriminalisté mají konečně ve vyšetřovací vazbě 32letého ukrajinského inženýra, který se jim přiznal, že 17. listopadu loňského roku zabil na nelegální ubytovně v Opatovicích nad Labem mnoha ranami nožem dva své krajany ve věku 53 a 43 let. Stíhán byl už několik hodin po činu, ale podařilo se mu v noci dojet do Prahy a nasednout do autobusu do Kyjeva.