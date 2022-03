Policie odložila případ možného neposkytnutí pomoci Zemanovi

Zemana převezla ambulance do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) z lánského zámku loni v neděli 10. října, tedy až po volbách do Sněmovny a krátce po odjezdu tehdejšího premiéra Andreje Babiše (ANO). Na záběrech pořízených před nemocnicí byl Zeman v bezvládném stavu.

Mynář to kategoricky odmítl s tím, že všichni z prezidentova okolí i Zavoral pravidelně Zemana přesvědčovali, aby souhlasil s hospitalizací. „Vždycky byl nutný souhlas pana prezidenta jako osoby svéprávné a svébytné. Bohužel podařilo se to až na tu neděli po volbách. Do té doby jsme dělali všichni všechno pro to, aby se to podařilo," zdůraznil Mynář v listopadu, kdy podával vysvětlení na policii. Trestní oznámení, která v této souvislosti obdržela policie, označil za politickou záležitost.