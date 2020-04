Policie obvinila seniora za nehodu, kterou nepřežili dva lidé

Obviněný senior podle závěru policejních vyšetřovatelů nerespektoval dopravní značku „Dej přednost v jízdě“ a vjel do křižovatky, kde se střetl s projíždějícím automobilem Honda Civic. Jeho řidič po nárazu dostal smyk, otočil se do protisměru, kde do něj narazilo protijedoucí vozidlo Dacia Logan.

„Z levé strany přišel náraz do mé přední části vozu. Jen mě to kousek odhodilo. To vozidlo, co do mě narazilo, se dostalo do protisměru, kde do něj narazil další automobil,“ vypověděl senior. Tvrdil, že v době střetu stál ještě před přerušovanou bílou čárou na hranici křižovatky. Náraz si vysvětluje tím, že řidič hondy musel při průjezdu křižovatkou trochu vybočit ze svého směru.