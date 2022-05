Policie obvinila dva lidi kvůli zakázce ostravského obvodu

Informaci, že policie zadržela Řezáče, který má na radnici na starost majetkový a bytový odbor, minulý týden potvrdil starosta obvodu Patrik Hujdus (Nezávislí). "Oslovila mě policie, že zadržela místostarostu Řezáče. Je to nepříjemná situace a čekám, co bude následovat. Vycházím z toho, že platí presumpce neviny. Nevím, co vše policie bude řešit a jak to vlastně bude," řekl v pátek Hujdus.