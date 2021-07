Policie navrhla obžalovat dva úředníky z ministerstva práce

Server iROZHLAS.cz dříve uvedl, že Macek podle vyšetřovatelů nabízel úplatek nebo náhradní zakázky za to, že se firma DXC Technology (dříve Hewlett-Packard) stáhne z výběrového řízení. O věci poté údajně jednal i Baláč, a to s někdejším náměstkem na MPSV Robertem Baxou, který přešel právě do DXC. Možná škoda, kterou kriminalisté vyčíslili, odpovídá částce, o kterou byla nabídka DXC levnější než nabídka druhého uchazeče, firmy OKsystem.