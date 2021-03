Policejní kontroly: Lidi pochopili, že za současnou situaci nemůžeme

„Když bude takhle, tak je to dobré. Dopoledne bylo vážně ošklivo,“ říká Právu policistka Magda, pro kterou to je během včerejší směny už třetí místo, kde začala důkladná dvouhodinová kontrola.

Trvá to pouze chvilku a na každé straně vozovky už je odstavené auto. Uvnitř pasažéři v respirátorech. Ukazují občanský průkaz a doklady, které je opravňují k tomu, aby mohli hranici okresu projet.

Hlídka kontroluje, zda dokumenty sedí, a souběžně také zjišťuje informace na základě SPZ automobilu. Jde jim o to, že by mohli narazit na auto, které je kradené nebo třeba v pátrání. První kontrola je bezproblémová.

Posádka auta totiž míří do nedaleké automobilky na odpolední směnu a prokazuje se věrohodnými doklady od zaměstnavatele.

Prohlídka po dvou až třech minutách končí. Automobil dělníků odjíždí a policisté už vyhlížejí další vozidlo, které by mohli zastavit. Trvá to jen chvilku, než mezi kolonou kamionů najdou osobní vůz a ten už brzdí při krajnici.

Výběr vozidla je namátkový. „Není to jako při kontrole, kde se zaměřujeme na alkohol nebo drogy. Tam dokážeme tipovat na základě typu a stavu auta nebo osoby, která ho řídí. To u těchto kontrol nejde,“ podotkla policistka s tím, že policisté se snaží zastavit auto hned, jak se jim uvolní místo po předchozí prohlídce.

Průběh dalších kontrol je úplně stejný jako u té první. Pasažéři jedou do zaměstnání a po pár minutách mohou v cestě pokračovat. Během jedné hodiny se mezi řidiči našlo jen pár výjimek, které se netýkaly cesty do zaměstnání.

Hlídka zastavila například seniorku, která musela do Kolína k lékaři. Prokázala se čestným prohlášením i pozvánkou k vyšetření, kde bylo razítko. S čestným prohlášením a dalšími doklady projela kontrolou také maminka, která musela do církevní diakonie pro postiženého příbuzného.

„Za dnešek jsme zatím nikoho otáčet nemuseli. Je vidět, že si to lidé vzali k srdci, dokumenty mají vytištěné a často jich mají i víc, než musejí,“ podotkla policistka.

Emoce u zastavených řidičů nejdou kvůli nasazeným respirátorům poznat. Někteří ale po skončení kontroly policistům s vojáky přejí jen to dobré.

„Teď to vypadá, jako bychom lidi šikanovali, ale naštěstí pochopili, že my za současnou situaci nemůžeme. Čekala jsem, že to bude mnohem, mnohem horší,“ vysvětlila policistka.