Policejní honička na Plzeňsku. Muž na kradené motorce nakonec havaroval

Když policejní hlídka v sobotu dohlížela na provoz mezi obcí Rybnice a městem Plasy, všimla si motocyklu bez předního světla a registrační značky. Na výzvu k zastavení motorkář nereagoval a začal ujíždět, policisté ho pronásledovali do Plas, kde se na kruhovém objezdu otočil a jel opět směrem na Rybnici.

Po pár metrech ale nezvládl řízení, přejel do protisměru a havaroval mimo silnici do zděného plotu. „Dechovou zkoušku i test na přítomnost drog motorkář na místě odmítl. Záchranáři ho se zraněním převezli do nemocnice,“ řekla Veronika Hokrová, mluvčí plzeňské policie.