Pokračuje soud s Peltou. Jsem absolutně nevinná, tvrdí exnáměstkyně

Kratochvílová v pondělí mimo jiné uvedla, že sportovní prostředí jí svěřila tehdejší ministryně Kateřina Valachová (ČSSD), která v kauze figuruje jako svědkyně a měla by u soudu vypovídat.

Kratochvílová k tomu podotkla, že měla „chabé povědomí o sportovní oblasti“. I proto prý chtěla z ministerstva odejít. „Nastoupila jsem do rozjetého vlaku, který nešel zastavit,“ řekla s tím, že úředníci byli pod tlakem dodržet rychle se blížící termíny.

Exnáměstkyně také řekla, že i Valachová se dříve scházela se zástupci sportu, proto na tom neviděla nic špatného. Před soudem argumentovala například odůvodněním své odměny od ministerstva, kterou prý dostala za předjednání dotačních sportovních programů s partnery. „Byla jsem odměňována za to, co bylo mojí pracovní náplní, a teď jsem za to kriminalizována“ sdělila Kratochvílová.