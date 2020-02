Podpořil jsem dva bojovníky, zbytek byla charita, řekl soudu bývalý pražský imám

Sámer Shehadeh je obžalovaný také z financování terorismu a z toho, že organizoval cestu dalších mužů do ciziny. „Pomohl jsem vycestovat dvěma mužům, jedním z nich je můj bratr. Jeho manželce jsem také pomohl, když se rozhodla za ním vydat. Financoval jsem tyto dva muže, tedy výbavu bojovníka, do čehož spadá i zbraň,“ řekl Shehadeh u předchozího hlavního líčení s tím, že je na to patřičně hrdý. Část peněz byla prý jeho a část ze sbírky mezi muslimy v ČR.