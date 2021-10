Podnikatel popsal pětadvacet let staré přepadení Berdychovým gangem

Přepadený podnikatel ve čtvrtek u soudu vzpomínal na své více než pětadvacet let staré přepadení.

„Vracel jsem se odněkud z centra domů na Prahu 10, parkoval jsem autem. Zpoza rohu vyběhli dva lidi v policejní uniformě, možná čtyři – dva zepředu, dva zezadu. Rána basebalkou do hlavy, rozbitý nos. Řval jsem: ‘Pomoc.‘ Oni řvali: ‚To je v pořádku, zásah policie!‘,“ uvedl svědek.

Muži mu pak nandali na hlavu kuklu, pouta na ruce a pusu zalepili páskou. Naložili ho do auta, během jízdy mu přišlápli krk. Nakonec ho dovezli kamsi do sklepa.

Svědek se s Prokopem znal delší dobu, byli obchodními partnery. „Celou dobu až do zátahu Berdychova gangu jsem k panu Prokopovi chodil do zastavárny, klepali jsme se po zádech, podávali si ruce,“ vzpomínal muž.

„Opravdu jsem nedal žádný příkaz, nebo organizoval tu akci. Jenom jsem řekl, jestli by z něj nedokázali dostat nějaké peníze, protože mi dlužil,“ tvrdil u soudu Prokop.

Soud poslal do vazby posledního člena Berdychova gangu

Česká justice Prokopa odsoudila v roce 2006 v nepřítomnosti na 13,5 roku. Policie ho dopadla loni v dubnu, a to v okolí amerického Seattlu. Spojené státy pak Prokopa vydaly do vlasti letos na konci května.

Prokop se k účasti na loupežích letos v červenci u krajského soudu přiznal. „Na úvod jsem se v podstatě přiznal a nebudu vás krmit, že jsem nic neudělal. Nepopírám, že se to stalo, a chci popsat, jak se to stalo,“ uvedl Prokop.

Prokop nicméně odmítl, že by akce nějakým způsobem vymyslel a organizoval, jak dříve tvrdili jeho spolupachatelé, včetně Davida Berdycha. „Chápu spoluobviněné, že to podávali trochu jinak, protože jsem tady nebyl a nemohl jsem se bránit, tak to pro ně bylo jednodušší,“ prohlásil šestapadesátiletý Prokop. Zdůraznil také, že při loupežích nikdy nepoužil násilí.