Podezřelý z dvojnásobné vraždy bude vydán do Německa

Podle německých vyšetřovatelů vnikl muž do domu své bývalé partnerky v příhraničím městečku Schwandorf, kde ji i s jejím novým přítelem ubodal k smrti. Z místa pak odjel na kole. Tamní kriminalisté začali po podezřelém pátrat v pondělí 29. června, kdy nalezli obě těla v domě, který prohledali poté, co dvojice bez omluvy nepřišla do práce. Během šetření pak zjistili, že Heinz R. byl nedávno propuštěn z výkonu trestu a svoji bývalou přítelkyni začal sledovat a vyhrožovat jí.