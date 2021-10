Po znásilnění výtvarníkem se z dívky stala alkoholička, tvrdí obžaloba

Jako malá holka k němu chodila do kroužku malování, později vstoupil výtvarník Josef N. (71) do jejího života jako otčím. Jako nezletilou měl podle státní zástupkyně dnes 19letou dívku sexuálně zneužívat, což se později mělo projevit jejím nadměrným pitím alkoholu a hospitalizací v psychiatrické léčebně. Případ začal v úterý projednávat Krajský soud v Plzni. Muži, který vinu popírá, hrozí za znásilnění až 12 let vězení.