Pitvy obětí střelby v Ostravě skončily, na sbírky skládají lidé miliony

Policie i nadále pokračuje ve vyšetřování, přestože se pachatel zastřelil. Zjišťují hlavně motiv jeho činu a také to, odkud měl nelegálně drženou zbraň. Informace o vývoji v případu sdělila v pondělí mluvčí policie Pavla Jiroušková.

„Peníze již poslalo 3398 dárců. Většinou jde o jednotlivé osoby, které zasílají částku do dvou tisíc korun,“ informovala Právo mluvčí FNO Petra Petlachová. Lidé na bankovní účet 73030761/0710 mohou posílat peníze do konce března příštího roku.

Sbírku uspořádala také Vězeňská služba (VS). Vyhlásila ji spolu s policejním Nezávislým odborovým svazem na pomoc rodinám dvou příslušníků vězeňské služby, které v nemocnici Vitásek zastřelil. Vězeňská sbírka potrvá do 15. února. Lidé mohou posílat finanční dary na číslo účtu: 4200555535/6800, variabilní symbol 150220. Oba muži byli v nemocnici ve svém volnu, podle generálního ředitele VS Petra Dohnala útok necílil na tento bezpečnostní sbor.