Pes, který napadl na Petříně čtyřleté dítě, je chtěl zabít, řekla matka u soudu

Chlapcova matka u Obvodního soudu pro Prahu 1 emotivně líčila, jak se marně snažila dítě vyprostit psovi z tlamy. „Pes syna držel a mrskal s ním ze strany na stranu,“ popsala událost. „Bylo to napadení, chtěl ho zabít,“ dodala.

Co se stalo bezprostředně před útokem, neviděla, protože stála k psovi a jeho pánu zády. Podle její verze si ale dítě klidně hrálo s listím na zemi, načež se mu pes zakousl do boku.

„Moc toho lituji. Ale já jsem toho psa odtahoval, otevřel jsem mu tlamu. Nevěděl jsem, že se to může vůbec stát. Pes byl předtím na vodítku,“ reagoval Pasteliak.

Pes procházel od mládí výcvikem poslušnosti. Na cvičiště ho vodil právě Pasteliak, který ale policii řekl, že zvíře není jeho a patří jiné ženě. Ta odmítla u soudu svědčit kvůli obavě z toho, že by si mohla sama přivodit trestní stíhání.

„Pes byl bezproblémový, dobře se učil. Měli jsme i lekce v parku, nebyl agresivní na lidi,“ vzpomínal v jednací síni psí trenér Adam Holeksa, který se výcviku věnuje 16 let. „Psovi do hlavy nevidíte. Reakce mohla být na jakýkoliv podnět, který pro člověka je okem neviditelný, ale pro psa mohl být důležitý,“ řekl k incidentu. Na dotaz obhájkyně uvedl, že si nemyslí, že by takovým spouštěčem mohlo být šustění listí.