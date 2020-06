Pelta soudu vysvětloval zájezd a byt pro náměstkyni

Předsedkyně senátu Lenka Cihlářová se Pelty opět ptala na byt v centru Prahy, který někdejší šéf Fotbalové asociace ČR platil a bydlela v něm tehdejší náměstkyně ministerstva školství Simona Kratochvílová. Obžaloba to považuje za formu úplatku.

„Já jsem nedůslednej,“ vysvětloval Pelta. „Ale od začátku jsem to platil já jako fyzická osoba,“ dodal. Kratochvílová mu prý peníze na nájem dávala v hotovosti.

Soudkyni také zajímal poukaz na zájezd na Seychely, který měl dle obžaloby Pelta náměstkyni také zajistit. Odmítl však, že by zájezd platil. Poukaz měl podle něj pouze odloženou splatnost. Aby za ni někdo zájezd platil, by bylo nebezpečné. Že Kratochvílová jede na dovolenou, podle Pelty vědělo více lidí. „Ta dovolená byla věc veřejná,“ podotkl. Předpokládá, že žena za zájezd zaplatila.

„Je z menší vesnice u Brna, neznala tady to prostředí. Obrátila se na mě jako člověka, který se v Praze orientuje,“ řekl Pelta.

Že by ale náměstkyni nebo jiné úředníky ovlivňoval, popřel. Nad mlčenlivostí zaměstnanců ministerstva se prý nezamýšlel. „To jsem neřešil. Já to bral tak, že jsme všichni sport,“ řekl. „Kdybych měl tu vazbu, jak tady říkal pan státní zástupce, že jsem něco ovlivňoval, tak bych nedopadl tak, že jsem dostal míň, a ne víc,“ poukázal Pelta na menší přidělenou částku pro fotbalovou asociaci, než jakou si představoval.

Obžaloba uvádí, že Pelta pro fotbalovou asociaci nezákonně vymohl o 19,8 milionu korun navíc, a to na základě toho, že od Kratochvílové neoprávněně zjistil výši schválené částky. K určitým informacím měl prý přístup jako člen Národní rady sport. „Spíš tam dělám tu atmosféru a diskuse, než abych studoval papíry, ty čísla jsou moje největší slabina,“ popsal Pelta.

„Ty investiční programy nejsou jednoduchý. My jsme makali, makali, makali, pak si to vzali úředníci a pro nás to skončilo,“ uvedl. Doplnil, že k administrativě neměl vztah ani jako předseda fotbalového svazu. „Úředník? Já jsem sportovec,“ prohlásil.