Patnáctiletý loudil nahé fotky, pak znásilňoval

„Povídali jsme si, pak začal být hrozně nepříjemný a začal se mě všude dotýkat. Říkala jsem mu, ať toho nechá, že to není příjemné, ale úplně to ignoroval. Byl na mě hnusný,“ popsala podle rozsudku, který má Právo k dispozici, jedna z dívek.

„Pak mě zvedl, přimáčkl ke zdi, chytil mně ruce za záda, stáhl kalhoty. Když jsem říkala, ať toho nechá, že to bolí, nepřestával. Pak řekl, ať se obleču, a dělal, jako by se nic nestalo,“ dodala.

„Komunikovali jsme spolu přes Messenger. Nejdřív jsme si psali jako kamarádi o různých věcech, jak se má a takové věci. Domluvili jsme se, že půjdeme ven. Šli jsme směrem k lesu, on zastavil a chytil mě křečovitě za ruce, že dokud mu ho nevyhoním, tak nikam nepůjde. Bála jsem se ho, sice to říkal normálně, ale měla jsem strach, že by mně něco udělal,“ přidala svůj zážitek další dívka, které bylo v té době 14 let.

Sám mladík před soudem přiznal vše, co se týkalo loudění obnažených snímků, ovšem popíral, že by se na dívkách dopustil násilí.

„Všechno mě to mrzí, v té době mi bylo 15 a 16 let. Vše, co jsem dělal, jsem vnímal jinak. Uvědomuji si, že to bylo špatné, lituji toho. Kdybych to mohl vrátit, vrátím to,“ tvrdil.