Pašeráci vozili přes Česko migranty, obžaloba navrhuje tresty kolem tří let

Tresty většinou kolem tří let vězení navrhla obžaloba v pátek u Okresního soudu v Lounech pro skupinu lidí stíhaných za převážení migrantů z Maďarska přes Česko do Německa z roku 2015. Hlavou organizované pětičlenné skupiny měl být dnes 66letý Egypťan Mohamed Tahier Sayed Mohamed Hassan. Rozsudek by měl padnout příští týden.