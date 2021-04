Partner ženě vrazil pár facek, ona reagovala nožem. Soud jí snížil trest

„Máme za to, že ukládání trestu pod spodní hranici trestní sazby není na místě,“ podotkl při odůvodnění rozhodnutí předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička, který nicméně vzápětí dodal: „Ovšem na druhou stranu máme za to, že nalézací soud přehlédl podstatné okolnosti případu.“

Soudce zejména vypíchl „jednoznačné spoluzavinění poškozeného“ a také fakt, že zůstalo pouze u pokusu o vraždu. „Nenastal smrtelný následek, ani žádný jiný podstatný následek na zdraví poškozeného,“ řekl soudce, který rovněž připomněl, že i sám poškozený se zasazoval o co nejnižší trest pro svou partnerku.

Šotíková bodla svého partnera loni v lednu na ubytovně v jedné z plzeňských ubytoven. Popíjeli spolu předtím alkohol, situace se ale později vyhrotila, pár se pohádal a muž Šotíkovou udeřil dvakrát do obličeje, až se jí spustila krev z nosu.

Šotíková se upravila a začala očišťovat kedlubnu. Zahlédla koutkem oka, jak se muž postavil z křesla a vyšel směrem k ní. Žena se podle obžaloby otočila a se slovy: „Je to naposledy, cos mě praštil,“ vrazila partnerovi do břicha nůž s devatenácticentimetrovou čepelí do břicha. Muži zachránil život včasný zásah lékařů.