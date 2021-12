Otrokářství a drogy na Ústecku. Policie obvinila deset lidí

Slibovali práci v cizině, bylo z toho otroctví a prostituce. Obžaloba navrhla muži 14 let

Slibovali práci v cizině, bylo z toho otroctví a prostituce. Obžaloba navrhla muži 14 let Krimi

„Třem obviněným hrozí pět až dvanáct let za mřížemi, zbylým pak tresty od dvou do deseti let. Všichni stíhaní lidé skončili ve vazbě. Případ dozoruje ústecké krajské státní zastupitelství,” doplnil mluvčí.