Otevřete hospody, nebo najedu do hromady lidí, psal muž. Dostal podmínku

„Potrestán byl také propadnutím mobilního telefonu, z něhož svou výhrůžku psal, a trestem 2,5 roku vězení s podmínečným odkladem na tři roky. To vše za zločin vyhrožování teroristickým činem,“ uvedl mluvčí Krajského soudu v Hradci Králové.

Zdrogovaný muž jezdil dodávkou po Praze a vyhrožoval, že vjede do lidí a postřílí je

(Následující citaci ponecháváme v originálním znění - pozn. red.)„Od zytra budou fungovat všecky restaurace bary atd. Pokud ne upozorňuji jezdím s kamionem a nejni pro mě problém najed do hromady lidi. Tak jako to provedla řidička autobusu v 60tych nebo v 70tyh letach Paní Hepnarova. Dějiny se budou opakovat je jedno kde to udělám. Lidi je jak sraček a takový 70ti tunovi kamion ten už něco dokáže. Tak zytra Prymulo jinak někde zbydou jen krvavé fleky po lidech a já v poho odjedu,“ napsal odsouzený na Facebook loni 25. října.